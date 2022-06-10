Минпросвещения хочет ввести в старших классах дополнительный курс по истории России

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в старших классах планируется ввести дополнительный курс по истории России.

«Мне кажется, это своевременное предложение, ввести в старших классах – в 10-х или 11-х – такой курс интегрированный «Россия – моя история», в котором еще раз [можно] пройти всю историю нашей страны», – сказал глава Минпросвещения журналистам (цитата по ТАСС). По его словам, сегодня этот вопрос будет обсуждаться в министерстве.

Кравцов уточнил, что на этих уроках старшеклассникам еще раз расскажут о значимых исторических событиях и их влиянии на становление российского государства. В новый курс войдут события, связанные со спецоперацией России на Украине, отметил он. «Уверен, что сегодняшние события, связанные с прекращением восьмилетней войны, которую вел киевский режим в отношении Луганской и Донецкой народных республик, также займет достойное место в этом курсе», – сказал министр.

Глава Минпросвещения при этом отметил, с введением этого курса, который также рассчитан и на студентов колледжей, будет закрыт вопрос о недостаточности преподавания истории в школе.

Накануне Кравцов сообщил, что утвердил стандарт проведения церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна в школах. По его словам, процедура согласована с председателем Геральдического совета при президенте РФ, в ней описан порядок проведения церемонии поднятия флага, а также установления флага, герба. Нововведение будет внедрено во всех школах страны с нового учебного года.

Москва, Наталья Петрова

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