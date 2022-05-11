В российских школах с 1 сентября вводится историческое просвещение для «первоклашек»

Министр просвещения министр просвещения России Сергей Кравцов в среду, 11 мая, рассказал о нововведениях в российских школах с 1 сентября.

Сергей Кравцов рассказал, что в российских школах с 1 сентября текущего года вводится историческое просвещение, начиная с первого класса.

«Сам урок истории будет в прежнем формате, но с первого класса в рамках «Окружающего мира». В рамках «Основ религиозных культур и светской этики» усилят историческую составляющую. Появятся киноуроки на исторические темы», сообщил министр просвещения.

Кроме того, в начале недели во всех школах России будут исполнять государственный гимн и поднимать флаг, а в начале учебной недели будут проходить уроки «Разговоры о важном» в рамках часов, которые предусмотрены на внеурочную деятельность.

Москва, Иван Бабурин

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