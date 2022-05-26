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Четверг, 26 мая 2022, 13:48 мск

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Европу ждет неизбежная деградация

Фото: ec.europa.eu

Европу ждет неизбежная деградация в условиях антироссийских санкций, которые уже сильно ударили по государствам «старого света». Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, выступая сегодня на форуме «Экосистема. Устойчивое развитие», который в эти дни проходит в Вологодской области.

По словам Абрамченко, от санкций пострадают сами страны, которые их вводят, поскольку энергобаланс Европы не позволяет получать энергию полностью из возобновляемых источников: «В России 45% энергобаланса – это низкоэмиссионные источники энергии, в том числе атомная энергия, поэтому наша страна на голову выше по этим параметрам недружественных стран. С моей точки зрения, Европа будет деградировать. Просто потому, что переход на ископаемые виды топлива, ограничение развития тех треков, которыми активно занимались промышленники последние десять лет, приведёт к деградации», – подчеркнула вице-премьер РФ.

«Мы же будем продолжать экологическую модернизацию. Уроки, связанные с тем, что какого-то оборудования будет не хватать, мы уже выучили. Все мы ориентированы на импортозамещение. Также ведутся переговоры с дружественными странами», – отметила Абрамченко.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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