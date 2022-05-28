Пригожин прокомментировал операцию Турции против террористов изданию Türkiye

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган делает абсолютно правильные шаги, выступая против курдских террористов на севере Сирии. Об этом заявил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в комментарии изданию Türkiye.

Журналисты попросили предпринимателя оценить заявление Эрдогана о подготовке новой военной операции в Сирии для создания безопасной зоны глубиной 30 км вдоль южной границы. Евгений Пригожин подчеркнул, что Турция имеет полное право на борьбу с террористическими элементами, не смотря на визги западных политиков.

«Хочу отметить, что на это у турок есть полное право: первое, это защита собственных границ, а второе, это их священная миссия – защита своих национальных интересов. Как я и говорил ранее, среди курдов есть огромное количество замечательных людей, которые, в том числе, на территории Турции прекрасно уживаются с турками и другими народами этой страны. Но все понимают, что есть и боевики, которые продолжают свою преступную деятельность благодаря постоянной поддержке из западных стран», – цитирует слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Накануне Евгений Пригожин высказал мнение о военной операции Турции «Коготь-замок» в Северном Ираке.

Москва, Екатерина Попова

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