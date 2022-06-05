«Посмотрим, что они скажут, когда «перебесятся», – глава МИД России о санкционной политике Запада

Москва давно утратила веру в договороспособность и надёжность западных коллег. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской», текст которого опубликован на официальном сайте российского МИДа.

Глава МИД России уточнил, что утрата веры в договороспособность стран Запада произошла после 2014 года, когда были введены «крымские» санкции в отместку за свободное волеизъявление жителей Крыма.

«Напомню, что в Косово не было никакого референдума, а в Крыму был. На нём присутствовали многочисленные иностранные наблюдатели, пусть не от государств, но от ответственных общественных организаций. Это были честные люди, которые хотели видеть всё своими глазами. За это волеизъявление, нежелание крымчан подчиниться неонацистскому режиму, пришедшему к власти в результате госпереворота, вопреки гарантиям Запада, что такого не произойдёт, были введены санкции», – отметил Лавров.

По его словам, с тех пор Москва начала полагаться на свои силы, на контакты и связи с надежными партнёрами. «В результате предпринятых мер мы превратились в крупнейшую сельскохозяйственную державу. До этого долгие годы импортировали большое количество продовольствия», – сказал он.

В то же время министр обратил внимание, что санкции против России уже больно ударили по Европе – в ЕС уже ухудшается уровень жизни, растет инфляция, замедляются темпы роста. «Появилось даже понятие «новые бедные». Люди страдают от наступающих проблем, включая рост цен. Многим грозит нищета. Тем не менее, несмотря на это, десятки миллиардов долларов и евро идут на вооружение Украины. Германия объявила, что для них важно не поддержать немцев в тяжёлые периоды роста цен, а выделить 100 млрд долларов на милитаризацию своей страны. Многим в Европе это напоминает о том, что заявление Германии о необходимости превратить её в ведущую европейскую военную державу, может восприниматься некоторыми людьми не столь безобидно», – подчеркнул он.

«Что касается нас, «шестого пакета», ограничений поставок углеводородов по морю. Нефть, по большому счёту, не подчиняется политике, на нее есть спрос. Нефтяные рынки не следуют политическим «приказам», «капризам». У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи. Учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у нас нет никаких потерь бюджета. Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей», – заявил Лавров.

«Мы извлекаем из всего этого урок. Никогда впредь не надо полагаться на этих людей. Это не означает, что мы не будем с ними вообще разговаривать. Когда они «перебесятся», посмотрим, что они нам скажут. Ни в коем случае, отныне и вовеки, нельзя допускать, чтобы какие-то критические сферы жизнедеятельности нашего государства, жизни нашего народа зависели от инвестиций, технологий со стороны западных стран», – заключил глава МИД России.

Москва, Светлана Антонова

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