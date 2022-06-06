«Не в том объеме»: Турция пока не восстановила турпоток из России

Турция как самое массовое направление отдыха россиян со второй половины лета заработает в полном объеме. Египет пока только начал восстанавливаться. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил директор ассоциации «ТурПомощь» Александр Осауленко на сегодня пресс-конференции в Москве. По его словам, сейчас российским туристам доступны не более семи зарубежных направлений.

«На сегодняшний день порядка 120 стран готовы принимать российских туристов. К сожалению, логистические возможности далеко не все имеют в этом плане. Если говорить о направлениях, которые сегодня реально работают, куда российские граждане могут выехать, это буквально 6-7 направлений», – отметил он.

При этом Осауленко обратил внимание, что россиянам становятся доступны самые массовые направления отдыха. «Турция возобновила прием российских туристов, пока не в том объеме, который соответствует прошлому году, но вместе с тем – это порядка 70-80% от прошлого года. И есть надежда, что если эта схема будет работать, то где-нибудь во второй половине лета это заработает в полном объеме. Начал восстанавливаться, пока потихонечку, правда, Египет – второе массовое направление», – уточнил он.

Вместе с тем , как отметил глава «ТурПомощи», россияне предпочитают для отдыха более близкие страны. «Сегодня у нас идет смещение взглядов российских туристов на более близкие к нам во всех отношениях страны. Это, в первую очередь, страны СНГ. Традиционно у нас была Белоруссия, но сегодня к ней добавляется и Армения, и Киргизия, куда во второй половины июня пойдут чартерные рейсы, наши крупные туроператоры начали это делать… Это Абхазия, которая в этом году планирует побить свои очередные рекорды и принять свыше 1,5 млн российских туристов у себя», – сообщил он.

«Будем надеяться, что step-by-step все-таки ситуация с логистикой будет меняться – тем более, что и президент говорит, что Россия ни от кого закрываться не собирается и российские граждане в случае такой технической возможности всегда будут иметь возможность поехать в ту страну, отдохнуть в той стране, в которой у них есть желание отдохнуть», – заключил Осауленко.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»