Взяли линию на «заморозку»: Россия приостановила сотрудничество с Японией в сфере рыболовства

Россия приостановила участие в межправительственном Соглашении с Японией от 1998 года, которое предполагало сотрудничество в сфере промысла морских живых ресурсов. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Токио не выполняет договоренности.

«Данная договоренность, выстроенная на основе учета баланса интересов двух стран, позволяла японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов Российской Федерации», – отметила она.

«К сожалению, в Токио взяли линию на «заморозку» полагающихся по Соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности», – пояснила официальный представитель МИД России.

Москва, Светлана Антонова

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