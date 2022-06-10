«Сами себя наказали»: Россия отберет у Японии право вылова рыбы у Курил

Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что власти России лишат Японию возможности ловить рыбу в районе Курил из-за отказа Токио платить за квоты.

«Они отказались заплатить за квоты по вылову вокруг Курильских островов. Соответственно, это право у них будет изъято», – сказал Трутнев, чьи слова приводит ТАСС.

«Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо», – добавил полпред.

Трутнев при этом заявил, что нет никакого смысла ограничивать экспорт российской рыбы в Японию. «Мы уже, по сути дела, ограничили, причем ограничили их усилиями», – отметил он.

До этого представитель главы государства заявлял, что после запрета на вылов рыбы у Курильских островов Япония может столкнуться с проблемами с питанием.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия приостановила участие в межправительственном соглашении с Японией от 1998 года, которое предполагало сотрудничество в сфере промысла морских живых ресурсов. Решение принято из-за невыполнения договоренностей японской стороной, уточнила она. Соглашение позволяло японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов.

Владивосток, Наталья Петрова

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