«Продолжают дело Майдана»: США не откажутся от планов по свержению руководства России

США не собираются менять свою агрессивную антироссийскую политику, которая началась намного раньше спецоперации России на Украине: как показывают последние события, Вашингтон не отказался от своей главной цели по свержению руководства РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали представители Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, глава комиссии Андрей Климов обратил внимание, что угроза суверенитету РФ, которая после 24 февраля «проявилась в жесткой форме», была очевидна гораздо раньше. «Не случайно и наша комиссия возникла (пять лет назад). Именно тогда в июне 17-го года завершалась разработка американского закона PL 115-44, который и составляет ядро того, что сегодня происходит. Потому что этот закон по сути о борьбе Америки с Россией. Там написано о сдерживании противников Америки при помощи санкций, но дальше слово Россия там постоянно. Кроме того, что это закон стал базой всей этой незаконной санкционной истории. Но он еще и прямо разжигал напряжение около наших границ, позволял спонсировать Украину, превращать ее в антиРоссию. То есть, эта проблема была актуализирована не 24 февраля – это все нам наши недруги, оппоненты подкидывают. Ничего подобного», – пояснил сенатор.

По его словам, 24 февраля была реализована «наша защитная реакция, как мы и объявляли, кстати, с 15 декабря, мы же говорили о военно-техническом ответе». «Мы ничего нового тут не сделали. Но мы до 15 декабря уговаривали наших так называемых партнеров не переходить «красных линий». А в ответ мы получали концентрацию у наших границ более 250 тысяч человек, обученных НАТО, с опытом боевых действий. 250 тысяч человек – это на минуточку больше, чем в сухопутных войсках Франции и ФРГ вместе взятых на небольшом участке земли. А при этом их главнокомандующий говорит, что он силой заберет все, что полагает украинской территорией да еще будет применять там какие-то радиологические виды оружия. Это был апофеоз агрессивного наката на Россию. Но до этого с 17-го года шла очень серьезная, хорошо профинансированная плановая работа, которая продолжала дело, начатое еще в 14-м году с путча на Майдане», – констатировал Климов.

При этом сенатор подчеркнул, что «пресловутый вашингтонский обком не собирается менять свои агрессивные антироссийские настроения». «Буквально три дня назад представитель натовского Атлантического совета, кстати сказать, нежелательная организация по закону РФ, никому не рекомендую иметь с ними дела… Так вот, некто мистер Андрес Ослунд публично заявил, что российское руководство, цитирую, является самой большой угрозой; вероятно, останется таковой до тех пор, пока не потеряет власть. При этом, по словам Ослунда, Запад должен способствовать достижению этой цели… Какие еще нужны доказательства?! Лично мне трудно воспринимать такое иначе, чем преступные по сути призывы к антиконституционной смене власти в России, которая заслуживает не просто осуждения, но тщательной правовой оценки, в том числе, с позиции Уголовного кодекса. Это очень важно. И напоминаю, среди главных спонсоров Атлантического совета были и остаются Госдеп США и Пентагон», – уточнил Климов.

Глава рабочей группы Комиссии Совета Федерации Владимир Джабаров со своей стороны отметил, что в настоящий момент идет ломка старой однополярной системы, когда все страны мира двигались «в фарватере» политики США. «Нас всю жизнь Запад учил демократии. Я отношусь к поколению, которое это хорошо помнит, когда говорили о свободе слова на Западе, о том, что там можно высказывать свою позицию. И что мы видим сейчас? По-моему, самая свободная пресса – это российская. Люди здесь могут выражать свое мнение, и никто их за это не преследовал. Два-три дня назад были зверские бомбежки Донбасса. А западная пресса говорит, что это Россия нанесла удар по Донецку. Даже элементарной логики здесь нет. Они не могут объяснить, для чего тогда Россия входила в Донбасс… Чтобы бомбить те города, которые она освободила от неонацистов? Поэтому я думаю, что то, что сейчас происходит, это ломка всего», – полагает он.

«Идет ломка того стереотипа, который сложился на Западе, что есть только однополярный мир во главе с США, а все остальные страны, правильно сказал наш президент, – по сути, это колонии США, которые слепо следуют в фарватере американской политики. И задача американцев – уничтожение действующей власти в России и попытка сломать любое наше сопротивление, стремление быть независимыми. Но я думаю, что чем дальше происходят события, которые сейчас на Украине развиваются, вообще в мире, в экономике, в политике, говорит о том, что их ставка не сработает здесь. Не получится», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

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