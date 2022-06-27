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Понедельник, 27 июня 2022, 14:23 мск

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Евгений Пригожин: Если ты живешь в России, то храни и трать деньги в России

Фото: rtvi.com

Гражданину России необходимо хранить средства в отечественных банках, а не «распихивать» их по заграницам. Подобное мнение выразил предприниматель Евгений Пригожин.

Накануне председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко назвала «геноцидом по этническому признаку» заморозку банковских счетов россиян в заграничных банках. По ее словам, подобные провокационные действия «без суда и следствия» несправедливы по отношению к гражданам России.

В связи с этим, редакция портала «Утро.ру» обратилась к предпринимателю Евгению Пригожину и поинтересовалась его точкой зрения относительно происходящего:

«Я многократно повторял, что ни к чему держать деньги за рубежом. Если ты живешь в России, то храни и трать деньги в России, а распихивать их по зарубежным банкам незачем», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен акцентировал внимание на том, что с «любовью и уважением» относится к Матвиенко, однако ее позицию разделить не может. По мнению предпринимателя, россиян с заграничными счетами можно только «пожалеть».

«В результате имеем то, что имеем: все ожидали, что доллар вырастет, а он падает. Хочешь за рубеж – бери палатку и живи в ней, а деньги аккуратной трубочкой скучивай и прячь в … носок», – отметил предприниматель.

Пригожин напомнил, что все средства можно хранить в отечественных банках под большим процентом. Пользоваться услугами заграничных банках в свете обострения общественно-политической обстановки неуместно.

«Идет война добра со злом, поэтому все деньги на Родину, а всех сбежавших – в расход», – подытожил бизнесмен.

Напомним, спецоперация России на территории Украины по защите мирного населения Донбасса стартовала 24 февраля. Сразу после этого последовал ряд санкций со стороны Запада, под которые попали и простые россияне.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»

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