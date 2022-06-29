Движение транспорта ограничено в районе крупного пожара на юге Москвы

Движение транспорта ограничено в Коломенском проезде на Юге Москвы из-за крупного пожара на одном из предприятий. Об этом сообщила пресс-служба департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
«Из-за возгорания ограничено движение до двух полос в Коломенском проезде в сторону Каширского шоссе», – говорится в сообщении.
Пожар возник сегодня утром по адресу: Каширское шоссе, д. 17, к. 5, стр. 3, где расположено НПП «Темп». Горят два металлических ангара с прилегающей территорией. По данным спасателей площадь пожара увеличилась до 2000 квадратных метров. Для тушения задействован вертолет.
Информация о пострадавших не поступала.
Москва, Андрей Дорофеев
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