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Среда, 29 июня 2022, 12:38 мск

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Крупный пожар в Москве: горят ангары на Каширском шоссе

Крупный пожар произошел сегодня в столице на Каширском шоссе. Горят два ангара с прилегающей территорией, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу Москве.

«В 10.25 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Каширское шоссе, д. 17, к. 5, стр. 3. Пожарные незамедлительно выехали по заявке. По прибытии пожарных, по уточненной информации происходит загорание двух металлических ангаров на общей площади около 1000 квадратных метров», – говорится в сообщении ведомства.

Для ликвидации пожара задействована авиация. Информация о пострадавших не поступала.

По указанному адресу зарегистрировано акционерное общество «НПП «Темп».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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