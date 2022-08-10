«Доминирование Запада заканчивается»: США компенсируют ослабление своего влияния атакой на Россию и Иран

В мире началась коренная трансформация международных отношений, которая уже в следующем году определит свои контуры. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал чрезвычайный и полномочный посол, аналитик Центра ближневосточных и африканских исследований Института международных исследований МГИМО МИД РФ Вениамин Попов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, сближение России и Ирана вызывает негативную реакцию США, глобальное влияние которых начало ослабевать.

«В нынешнем мире происходит коренная трансформация международных отношений. Кончается доминирование Запада полностью, и восходят новые центры силы – такие, как Китай, Индия, Бразилия, Россия и так далее. И в этом новом мире, а он, видимо, будет уже устанавливаться, начиная с этой осени. Это будет зависеть от успехов нашей специальной военной операции (СВО) на Украине. Но все равно Запад находится в упадке, и поэтому создастся более благоприятные условия, чтобы завершить этот конфликт… Коренное изменение международных отношений – это процесс длительный, но он начнется уже со следующего года, будут более четко определяться его контуры», – пояснил Попов.

Дипломат обратил внимание на ослабление позиции США, которое и дальше будет становиться меньше. «Раньше американцы считали себя абсолютно всесильными хозяевами всего земного шара, а тем более – Ближнего Востока, потому что зависели от арабской нефти. Сейчас они не зависят от арабской нефти. Но выяснилось, что без нее тоже невозможно обойтись. И хотя Байден сначала обвинил саудовцев во всех смертных грехах, и сказал, что это государство-изгой, он вынужден был приехать с протянутой рукой и попросить саудовцев – а не увеличите ли вы добычу нефти, потому что в США цена на бензин достигла колоссальных размеров. С точки зрения американцев, они все ездят на машинах. Это было страшное событие. Поэтому он просил саудовцев, теперь уже не диктовать им может, а просить», – подчеркнул эксперт.

«Сейчас вообще США уже не в состоянии никому диктовать. Они еще пытаются изображать себя вселенной всего земного шара. Это проявилось в визите (спикера палаты представителей США) Нэнси Пелоси на Тайвань. Они добились только ухудшения отношений с Китаем, а теперь Тайвань быстрей будет переходить под руководство Пекина. Это процесс, который будет занимать какое-то время, но он уже пошел», – считает дипломат.

При этом Попов отметил, что озабоченность США запуском Россией иранского исследовательского спутника «Хайям» является проявлением беспокойства из-за сближения двух стран. «Здесь комплекс вопросов. После недавней тегеранской встречи трех президентов – России, Турции и Ирана – США обеспокоены сближением России и Ирана. У нас такие серьезные проекты есть, особенно по линии того, чтобы наладить транспортный коридор «Север – Юг», да и другие проекты. Что касается спутников, мы много раз запускали иранские спутники. Это нормальная практика. Просто американцы сейчас выдумывают самые различные предлоги для того, чтобы нападать и на Иран, и на Россию. Это их такая обязательная политика. Но, думаю, что это политика с негодными средствами. А здесь все равно – это движение будет продолжаться и набирать силу, потому что обе стороны заинтересованы», – сказал он.

«Идет колоссальное переустройство всех международных отношений. Все будет зависеть от успехов нашей СВО на Украине. И когда многое изменится в мире, очень многие правительства в Европе падут, придут новые люди. Думаю, тот же процесс будет идти и в США», – заключил Попов.

Накануне, 9 августа Россия вывела на орбиту иранский космический спутник «Хайям», в рамках подписанного еще в 2015 году соглашения двух стран о совместной работе над созданием системы для дистанционного зонирования Земли. В западных СМИ распространили информацию, что спутник Ирана может быть использован для шпионажа. Тегеран настаивает, что «Хайям» предназначен отслеживания и изучения радиации, а также нужд сельского хозяйства.

Москва, Мария Соколова

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