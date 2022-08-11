«Махинации»: в Госдуме ожидают активное применение западных манипуляций на осенних выборах в России

Пробелы в российском избирательном законодательстве создают условия для использования на выборах западных технологий, нарушают свободу слова и право на принятие обоснованного решения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Анатолий Вассерман сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, решение избиркомов не публиковать фотографии кандидатов в депутаты снова создает почву для появления так называемых «двойников».

«Технология «двойников», конечно, не у нас придумана, но у нас как любую гадость с западного пола ее очень многие охотно тянут в рот. Я, конечно, не уверен, что может даже фотографии помогут. Даже продемонстрирую пример из Санкт-Петербурга, где кандидата Вишневского на всякий случай сразу двое, дублировали. Честно скажу, я сам отношусь к «Яблоку» в целом и Вишневскому, в частности, очень негативно. Поскольку сам лет 15 был в тоталитарной секте «Либералы», то сейчас очень не люблю тех, кто в ней все еще остается», – пояснил Вассерман.

Депутат обратил внимание, что такие манипуляции подменяют суть выборов. «Такой способ борьбы – это, на мой взгляд, нарушение правил. Это вообще отказ от самой сути выборов, как соревнования политических идей, содержательных программ, и подмена выборов политическими технологиями. Кстати, мне самому доводилось в разных ролях участвовать в различных избирательных кампаниях почти полсотни раз. Так вот – смею заверить, что те политконсультантские группы, с кем я сотрудничал, и те кандидаты и партии, кого доводилось продвигать, ни разу не использовали такие вот технологии ухода от политики, зато многократно приходилось разоблачать чужие махинации», – уточнил он.

«К сожалению, любой закон приходится дорабатывать по мере накопления опыта его применения, но в данном случае, мне кажется, нам стоило бы – прежде, чем принимать свой закон, ознакомиться с западным опытом выборных манипуляций и заранее предусмотреть в законе защиту от них. Что делать – если б я был такой умный сейчас, как моя жена потом», – подчеркнул Вассерман.

По его оценке, лицо кандидата является «важным документом» для избирателя. «Президент (США) Авраам Линкольн однажды отверг предложенного ему коллегами по партии кандидата в министры, и объяснил – мне не нравится его лицо. Когда коллеги сказали, что он же не виноват, что у него лицо такое, Линкольн ответил – виноват, после 40 лет человек сам отвечает за свое лицо, имея ввиду, что типичная для человека мимика, так или иначе, отражается на общем облике и в значительной степени определяется особенностями его поведения. Так что наши лица – это действительно важный для избирателя документ», – отметил он.

«Любые ограничения на доступ к информации о кандидатах в депутаты – это тоже нарушение свободы слова, нарушение права на принятие разумных, обоснованных решений, – то есть, нарушение того, что составляет по сути саму основу народовластия и позволяет подменять народовластие нынешними фантазиями на тему демократии, что в переводе, конечно, тоже означает народовластие, но, как видим, политический перевод явно не соответствует лингвистическому. Поэтому очень надеюсь, что те из политиков, кто бьет себя пяткой в грудь и кричит – я исключительно за народ, вспомнят что этому самому народу нужно», – заключил Вассерман.

Сегодня заместитель главы фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев внес в нижнюю палату парламента поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», обязывающие избиркомы публиковать фотографии кандидатов и указывать район постоянной регистрации кандидатов в депутаты на муниципальных выборах.

Москва, Мария Соколова

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