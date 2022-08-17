Запах гари утомил: Москва отправила в Рязанскую область три вертолета и крупную группировку пожарных

Столичные власти отправили три вертолета и 240 спасателей в Рязанскую область для помощи в тушении лесного пожара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Для оказания содействия в локализации возгораний нами в помощь отправлено 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета: ВК-117 – для авиационной разведки, КА-32 и МИ-26 – для тушения пожаров», – написал градоначальник.

Как сообщал «Новый День», жители ряда южных районов столицы и Подмосковья ощущают запах гари. При этом в Комитете лесного хозяйства Московской области заявили, что в регионе нет действующих пожаров на торфянниках и в лесах. Специалисты считают, что причиной появления запаха стал локализованный пожар в Рязанской области. Эту информацию подтвердили в Рослесхозе.

Москва, Андрей Дорофеев

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