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Пятница, 26 августа 2022, 14:33 мск

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Температура в Москве побила рекорд 1969 года

В Москве сегодня столбик термомента поднялся до значений, превышающих температурный рекорд, установленный в эту дату 53 года назад. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По показаниям, зафиксированным в районе ВДНХ на 13.00, температура в столице поднялась до 31,2°. Это превышает температурный рекорд, установленный 26 августа 1969 года – 28,9°.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, год назад в этот день в столице термометр показывал 19,3°, а ниже всего температура опускалась в 1949 году – до 4,4°.

Как сообщал «Новый День», сутками ранее в столице также был побит температурный рекорд. Градусник в Москве показывал 31,2°. При этом максимальная температура была зафиксирована ранее 25 августа 1988 года – 29,3°.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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