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Среда, 31 августа 2022, 18:13 мск

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Евросоюз будет выдавать визы россиянам «правильного сорта»

Фото: ec.europa.eu

Евросоюз продолжит выдавать визы «определенным группам россиян», несмотря на то, что страны ЕС достигли политической договоренности о приостановке облегченного визового режима с Россией. Об этом на пресс-конференции заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, каждого претендента будут рассматривать в индивидуальном порядке. «Мы не хотим закрываться от россиян, которые против войны на Украине», – подчеркнул еврочиновник, слова которого цитирует РБК.

Боррель также отметил, что на встрече министров иностранных дел в Праге был поднят вопрос об уже выданных россиянам визах: «Было общее понимание, что это тоже необходимо обсуждать и этой ситуации тоже нужен совместный подход». Еврокомиссии предложили подробно рассмотреть этот вопрос.

ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные на территориях, входивших в состав Украины, добавил глава европейской дипломатии.

Представители стран ЕС 31 августа договорились приостановить действие упрощенного визового режима с Россией. Это будет означать увеличение сроков оформления документов и визового сбора (с €35 до €80). Пока неизвестно, когда решение вступит в силу. Частично упрощенный режим приостановлен с 28 февраля – тогда ограничения коснулись предпринимателей и официальных лиц.

В то же время главам МИД не удалось согласовать полный запрет на выдачу виз россиянам: несколько стран, включая Венгрию, не поддержали такую меру. Ранее против полного запрета высказывались Франция, Германия и другие государства ЕС. «За» выступали страны Прибалтики, Польша, Чехия, Финляндия.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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