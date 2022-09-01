МИД Молдавии забеспокоился после слов Лаврова о Приднестровье и Гагаузии

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) вызвало для разъяснений посла России после заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщил Sputnik Молдова со ссылкой на Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

«Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску распорядился о вызове сегодня в МИДЕИ временного поверенного в делах Российской Федерации в Республике Молдова для получения разъяснений относительно заявлений главы российской дипломатии, а также для выражения позиции наших властей», – отмечается в сообщении молдавского министерства.

Ранее сегодня Лавров, выступая перед студентами МГИМО, упомянул о проблемах национальных меньшинств в Молдове, в частности, о насаждении русофобии в стране, а также заявил, что создание угроз безопасности российским миротворцам в Приднестровье будет рассматриваться, согласно нормам международного права, как нападение на Россию.

В ответ в МИДЕИ заявили, что «законодательство Республики Молдова гарантирует основные права и свободы человека», таким образом, права нацменьшинств не нарушаются.

«Права населения, говорящего на русском, украинском, гагаузском, болгарском и на языках других национальных меньшинств, соблюдаются в соответствии с демократическими принципами, а в случае русскоязычного населения, упомянутого в заявлении, в компетентные органы нашей страны не поступало уведомлений о нарушениях их прав. Также Кишинев, как и всегда, подтверждает приверженность мирным и дипломатическим шагам, основанным на диалоге, как в целях реинтеграции страны, так в диалоге с Российской Федерацией по выводу российских войск, незаконно находящихся на территории нашего государства. Любые другие спекуляции по этому поводу считаем необоснованными», – отмечается в заявлении МИДЕИ.

Москва, Андрей Дорофеев

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