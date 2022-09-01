Лавров рассказал, что будет в случае нападения на миротворцев в Приднестровье

Действия, подвергающие опасности российских миротворцев в Приднестровье, будут расцениваться, как нападение на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в МГИМО, сообщает РБК.

«Все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасность наших военнослужащих (в Приднестровье), будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Россию, как это было в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал (экс-президент Грузии Михаил) Саакашвили», – предупредил Лавров.

Миротворческие силы России размещены в Приднестровье с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта в 1992 году. Кроме них в регионе располагается оперативная группа российских войск, которая занимается охраной оставшегося с советских времен военного имущества и снаряжения.

В конце апреля текущего года в Приднестровье произошла серия инцидентов и атак – в частности, неизвестные обстреляли штаб-квартиру министерства госбезопасности Приднестровской молдавской республики в Тирасполе. Власти заявили, что стрелявшие прибыли с территории Украины. После случившегося в регионе ввели «красный» уровень террористической опасности, позже его снизили до «желтого».

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что этот и другие инциденты связаны с «разными силами внутри Приднестровья», которые заинтересованы в дестабилизации обстановки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуацию в регионе пытается дестабилизировать Россия. В Москве расценили случившееся как терроризм и попытку вовлечь регион в происходящее на Украине.

Москва, Андрей Дорофеев

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