Центр ПРИСП: «Новые люди» – в тройке лидеров перед муниципальными выборами в Москве

Избиратели также отдают предпочтение командам «Мой район» и кандидатам от партии власти, а представители оппозиционных «партий-старожилов» оказались среди аутсайдеров.

На выборах муниципальных депутатов москвичи в основном готовы сделать свой выбор в пользу кандидатов от партий «Единая Россия» и «Новые люди».

Центр прикладных исследований и программ (ПРИСП) провёл исследования в период 22-29 августа в 12 административных округах столицы методом полустандартизированного интервьюирования с занесением результатов в анкету путем уличного интервью с использованием планшетно-серверного комплекса. В опросе приняли участие 2000 жителей Москвы старше 18 лет, размер погрешности – 3,5%. Исследование проводилось по инициативе и за счет собственных средств Центра ПРИСП.

Ответы на вопрос «За кандидата от какой политической партии или политической силы вы могли бы проголосовать, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье?» помогли экспертам смоделировать исход предстоящих выборов в Москве.

Лидером, согласно опросу, стала партия «Единая Россия». За неё в среднем готовы отдать свои голоса 21,5% жителей столицы.

Интересным технологическим ходом стало электоральное использование бренда «Мой район». Как подчеркивается в исследовании, в московских реалиях его структура многомерна – и эта многомерность успешно используется кандидатами, близкими к власти.

Среди кандидатов, которые ассоциируются с брендом, есть как представители социально одобряемых профессий (врачи, учителя), выдвинутые на выборы региональной общественной организацией «Мой район», так и кандидаты от «Единой России», которые в качестве главной агитационной линии выбрали позиционирование, связанное с одноименной городской программой. За представителей агитбренда «Мой район» москвичи готовы отдать 12,8% голосов.

В тройку лидеров грядущего голосования в столице также вошла партия «Новые люди» – 10,7% респондентов выберут кандидатов от этой партии. А в СЗАО и ЗелАО, согласно опросу, «Новые люди» выходят на второе место, обгоняя конкурентов из списка кандидатов, представляющих «Мой район» (14,8% против 13,7% и 11,7% против 10,8% соответственно).

Другие партии получили следующие результаты: ЛДПР 8,6%, КПРФ 7,6%, СРЗП 5,5% и «Яблоко» 4,4%. Самовыдвиженцы и остальные непарламентские партии в сумме получили 9,8% поддержки жителей столицы.

В этом году дни голосования пройдут с 9 по 11 сентября в 125 из 146 муниципалитетов; на них разыгрывается 1 417 мандатов. Для участия в выборах зарегистрированы 1261 кандидат от «Единой России», 928 – от КПРФ, 547 – от партии «Новые люди», 503 – от «Справедливой России», 308 – от ЛДПР и 179 – от партии «Яблоко» и более 2 000 представителей иных партий, а также кандидатов-самовыдвиженцев.

Москва, Екатерина Попова

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