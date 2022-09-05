«Проведем капитальный ремонт власти в районе» – такие листовки прохожим на улицах в Москве раздают молодые люди и девушки в строительных касках, выкрашенных в яркий бирюзовый цвет. Подобным способом активисты и сторонники партии «Новые люди» напоминают жителям столицы о приближающихся выборах: 9,10 и 11 сентября москвичи будут выбирать депутатов в 125 в 146 муниципалитетах.

«Наша цель – еще раз напомнить горожанам о выборах и о том, как важно принять в них участие, – говорит Анна Трофименко, руководитель московского отделения «Новых людей». – Тем более, что процесс голосования существенно упростился: отдать свой голос за кандидатов не только на избирательном участка, но и онлайн. Это и быстро, и удобно, и подходит для тех, кто будет с утра до вечера находиться на работе или за городом».

Фото: пресс-служба движения «Новые люди»

По словам Трофименко, партия «Новые люди» просит сделать свой выбор всем активным и неравнодушным жителям столицы: «Ведь Москва – это люди, и именно жители должны решать, как будет развиваться наша столица, какими будут наши дворы и улицы, и кто достоин представлять и отстаивать наши интересы в диалоге с чиновниками».

В листовке, которая напоминает жителям о днях голосования, содержатся не только полезные телефоны, но и красочный комикс. «Новые люди» наглядно изобразили, как должен работать народный избранник: не прятаться от жителей за закрытой дверью и не отмахиваться от инициатив и предложений, которые выдвигают неравнодушные горожане. Об этом же ранее говорил и лидер партии «Новые люди», депутат Госдумы Алексей Нечаев.

2 сентября, выступая на московском форуме «Город – это люди» Нечаев указал на важность выстраивания полноценной коммуникации между властью и обществом: «Я считаю, что как город – это люди, так и наша страна – это люди. Особенно люди, которые живут не в потребительской логике, а в логике строителей, созидателей, демиургов своей жизни».

Как отметил парламентарий, люди прекрасно разбираются в том, как им удобно жить, а потому чиновники должны не навязывать москвичам те или иные проекты сверху (как, зачастую происходит и в Москве, и в других городах), а чаще прислушиваться к голосу жителей, учитывать их мнение и поддерживать идущие снизу гражданские инициативы. Что же касается самих горожан, то именно их энергия и неравнодушие способно преображать и отдельные столичные районы, и Москву в целом.

Фото: пресс-служба движения «Новые люди»

«Страна наша общая, город – наш, район – наш. Кварталы, массивы – они все наши, давайте их обустраивать!», – призвал жителей Москвы лидер «Новых людей».

Москва, Екатерина Попова

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