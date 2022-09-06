Парализованную белую медведицу доставили с Диксона в Московский зоопарк

Молодая белая медведица с сильным обезвоживанием и параличем задних конечностей доставлена для лечения с Диксона в Московский зоопарк. Об этом в своем Telegram-канале сообщила сегодня генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
«Наши специалисты уже начали обследование: провели осмотр и рентген, было найдено 40-50 отверстий от картечи разного диаметра. Причина отказа задних лап пока выясняется. Более подробную информацию мы уточняем», – написала она.
Ранее Акулова сообщала, что 3 сентября на почту Росприроднадзора поступили письма, сообщающие о раненом браконьерами краснокнижном животном. Рабочая группа по программе спасения белых медвежат провела экстренное совещание, по результатам которого в поселок Диксон были направлены московские специалисты под руководством главного ветврача Московского зоопарка Дмитрия Егорова.
Специалисты погрузили животное в сон, осмотрели и перевязали. Выяснилось, что это молодая самка в возрасте около трех лет, весом 50-60 кг. В ходе обследования у медведицы нашли огнестрельное ранение в левую лопатку и парез задних конечностей. Медведица могла только шевелить головой и передними лапами.
Животное доставили в Норильск, а сегодня – в Москву. Состояние медведицы оценивается как стабильно тяжелое.
Ранее сообщалось, что специалисты Московского зоопарка оказали помощь найденному на Диксоне белому медведю, у которого в пасти застряла пустая консервная банка.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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