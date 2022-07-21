Миссия выполнима: главный ветврач Московского зоопарка летит на Диксон спасать медведя

Главный ветеринарный врач Московского зоопарка и сопровождающие его специалисты вылетели на Диксон, чтобы оказать помощь в спасении белого медведя, у которого в пасти застряла консервная банка. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Специалисты уже летят на Диксон на помощь медведю. Ориентировочное время полёта – 4 часа», – написала она.

Ранее сегодня Радионова сообщала, что вылет ветеринара откладывается из-за погоды. Утром он прибыл в Норильск и привёз необходимые медикаменты и инструменты.

«Для перелёта на Диксон компания «Норникель» подготовила вертолёт, на механическом заводе изготовили специальную клетку для перевозки животного. Также для мишки собрали три мешка рыбы – это поможет ему восстановить силы, пока он не сможет охотиться. Всё готово к вылету, но, к сожалению, из-за неблагоприятных метеоусловий он откладывается», – отмечала глава Росприроднадзора.

После оказания помощи медведя планируют транспортировать на 60-100 км от посёлка в естественную среду обитания.

Белый медведь, в пасти которого застряла банка из-под сгущенки, вышел ранее к людям в поселке Диксон на севере Красноярского края.

Москва, Андрей Дорофеев

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