Депутаты от «Новых людей» предложат москвичам участвовать в электронных референдумах

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев и руководитель московского отделения партии Анна Трофименко вместе с будущими муниципальными депутатами представили проект развития системы электронных референдумов в столице.

Влиять на жизнь города и решения власти онлайн. Быть постоянно на связи со своим депутатом, который не только информирует о происходящем в районе, но и спрашивает у жителей, как ему стоит проголосовать при обсуждении депутатской повестки. Использовать портал госуслуг для участия в электронных референдумах по актуальным для конкретного района или даже двора вопросам. Все вышеперечисленное возможно уже сегодня благодаря развитию технологий. Об этом шла речь на конференции «Москва: город – это люди», где накануне, 7 сентября, собрались представители IT-сферы, социологи, юристы и политики из партии «Новые люди».

Депутат Госдумы Алексей Нечаев уверен: народный избранник должен быть на постоянной связи со своими избирателями, а жители должны не просто оценивать последствия принятых властью решений (как это происходит сейчас), но непосредственно участвовать в их принятии и воплощении в жизнь. И в этом «Новые люди» готовы подать пример всем остальным политическим силам в столице: в своей работе муниципальные депутаты, представляющие партию, будут активно использовать популярный мессенджер.

Фото пресс-службы движения «Новые люди»

Программное решение на базе платформы Телеграм позволит народному избраннику выставлять на голосование ключевые вопросы повестки Совета депутатов. Следующий шаг – уже за горожанами: именно они определят, как депутат должен голосовать по тому или иному вопросу. По мнению Нечаева, подобная практика позволит «заново пересобрать модель отношений между муниципальными депутатами и жителями столичных районов.

Второе важное направление работы, которую «Новые люди» будут вести не только на муниципальном, но и на федеральном уровне, – повсеместное внедрение онлайн-референдумов. Их, по словам Нечаева, следует сделать максимально доступными, а в качестве площадки использовать портал госуслуг, где практически у каждого обладателя телефона и Интернета уже имеется учетная запись.

«Пилотной площадкой для нововведения должна стать Москва. Здесь мы проработаем инициативу и сможем дать другим регионам уже работающие решения, – пояснил лидер партии «Новые люди». – Нужные поправки в федеральные законы начнём готовить уже осенью».

Москва, Екатерина Попова

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