Более полутысячи учреждений соцсферы включили отопление в Москве

В столице к настоящему моменту более 550 учреждений соцферы включили отопление. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина, пять дней назад из-за резкого похолодания в городе начался отопительный сезон, в рамках которого приступили к включению отопления в учреждениях социальной сферы по заявкам администраций. К настоящему времени теплоноситель подается в более чем 550 социальных учреждений, среди которых больницы, детские сады, школы», – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что к 1 сентября система теплоснабжения и более 74 тыс объектов, в том числе свыше 34 тыс многоквартирных домов, были полностью подготовлены к осенне-зимнему периоду.

Ранее сообщалось, что минэнерго Московской области рекомендовало администрациям округов начать отопительный сезон с 12 сентября.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»