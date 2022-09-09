Отопительный сезон начнется в Подмосковье на следующей неделе

Министерство энергетики Московской области рекомендовало администрациям городских округов с 12 сентября начать подавать тепло в соцучреждения. Об этом сообщила сегодня пресс-служба минэнерго.

«В целях обеспечение комфортных условий для населения мы поручили главам муниципальных образований Московской области принять соответствующие правовые акты и утвердить графики запуска тепла. Узнать дату запуска отопления в доме можно будет онлайн, воспользовавшись Картой коммунальных услуг МКД. После утверждения главами городских округов сроков подачи тепла, информация о дате включения отопления появится по каждому многоквартирному дому Подмосковья», – заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В пресс-службе добавили, что начало отопительного сезона было запланировано в Подмосковье на 15 сентября, однако подготовительные работы на теплосетях были завершены раньше срока.

При этом, некоторые муниципалитеты уже включили отопление в детских садах и школах. В частности, в Раменском городском округе тепло уже пришло в 22 детсада и 11 школ. В Красногорске, Наро-Фоминске, Рузе, Черноголовке, Солнечногорске в образовательных учреждениях уже начался отопительный сезон.

В столице решение о начали отопительного сезона еще не принято. Ранее подачу теплоносителя начали в детсады, школы и больницы Москвы.

Москва, Андрей Дорофеев

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