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Среда, 7 сентября 2022, 12:01 мск

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Централизованное отопление включили на 75 объектах соцсферы Москвы

Тепловики начали централизованное отопление 75 школ, детсадов и медучреждений столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба ПАО «МОЭК» (Московская объединенная энергетическая компания).

«ПАО «МОЭК» приступило к подаче тепла по заявкам на объекты социальной сферы и здравоохранения Москвы (детские сады, школы и больницы) для обеспечения комфортных условий в период традиционного для начала сентября понижения температуры наружного воздуха. По состоянию на 8:00 7 сентября 2022 года теплом обеспечены 75 объектов социальной сферы во всех округах столицы. В частности, тепло получили 55 зданий школ, детских садов и других детских учреждений, 21 объект сферы здравоохранения – больницы, поликлиники, реабилитационные центры и т.д.», – говорится в сообщении предприятия.

В компании добавили, что 93 здания детских, медицинских, спортивных и научных учреждений (включая Московский зоопарк) в межотопительный сезон не отключались и получали тепло для подогрева помещений через систему вентиляции.

«Включение отопления – сложный технологический процесс, в соответствии с которым запуск тепловой энергии занимает определенный период времени и проводится в соответствии с графиком в течение 5 дней. Следует отметить, что в первые дни включения отопления требуется настройка и проверка работы внутридомовых систем отопления зданий», – отметили в «МОЭК».

Тепловики также напомнили, что дату начала отопительного периода в столице устанавливает правительство Москвы. В соответствии с федеральным законодательством решение принимается в случае, если в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже 8 градусов Цельсия.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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