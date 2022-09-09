Более 900 тысяч москвичей приняли участие в муниципальных выборах

К 15:00 в выборах муниципальных депутатов в Москве приняли участие 917 тысяч избирателей. Об этом сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

«Бумажные бюллетени получили к 15:00 получили 77 584 тысяч человек. На некоторых участках временно приостанавливалась выдача бюллетеней в связи с многочисленными попытками хакерских атак на систему электронного реестра. Это было необходимо, чтобы избежать двойного голосования. Сейчас работа электронного реестра восстановлена. Голосование на участках продолжается в штатном режиме», – сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

По данным, озвученным руководителем Общественного штаба Вадимом Ковалёвым, возможностью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) воспользовались более 840 тысяч избирателей.

«На 15:00 система ДЭГ выдала 842 000 электронных бюллетеня. Москвичи оценили удобство и надежность этого способа сделать свой выбор. Благодарю всех, кто в первый же день нашел время и возможность проголосовать за своих муниципальных депутатов», – отметил он.

Как уточнил заместитель руководителя штаба по информационному сопровождению Александр Асафов, общая явка на выборах муниципальных депутатов на 15:00 составила 12,8% от общего числа избирателей.

Напомним, голосование в Москве продлится в течение трех дней – с 9 по 11 сентября. Муниципальных депутатов выбирают во всех районах «старой» Москвы, кроме Щукино, а также в Троицке. На остальной территории ТиНАО и в Щукино срок полномочий муниципальных депутатов еще не истек.

Москва, Андрей Дорофеев

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