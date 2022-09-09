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Пятница, 9 сентября 2022, 17:58 мск

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Штраф в 21,7 млрд остался в силе: Google поплатился за фейки о российской армии

Фото: pixabay.com

Таганский суд Москвы признал законным 21-миллиардный штраф, наложенный на компанию Google за неудаление фейков о российской армии во время проведения спецоперации на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Таким образом американская IT-компания не смогла опротестовать июльское решение суда, который наложил оборотный штраф в 21,7 млрд рублей за повторное неудаление запрещенного контента. Поводом для наказания стали ролики на принадлежащем компании видеохостинге YouTube, пропагандирующие экстремизм и содержащие фейки про ВС РФ.

Стоит отметить, что суд неоднократно штрафовал Google за отказ удалить информацию, запрещенную в России. В середине июня дочерняя компания Google в России подала в суд заявление о банкротстве, поскольку посчитала невозможным исполнить денежные обязательства.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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