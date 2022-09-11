Явка на муниципальных выборах в Москве достигла 27%

В Москве к 10:00 явка избирателей достигла 27%. Об этом говорится в сообщении общественного штаба по наблюдению за голосованием.

Как отмечается, на избирательные участки пришли порядка 405 тысяч жителей столицы. В то же время в электронном голосовании приняли участие более 1,5 млн москвичей.

Напомним, голосование в Москве проходит в течение трех дней – с 9 по 11 сентября. Муниципальных депутатов выбирают во всех районах «старой» Москвы, кроме Щукино, а также в Троицке. На остальной территории ТиНАО и в Щукино срок полномочий муниципальных депутатов еще не истек.

Москва, Светлана Антонова

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