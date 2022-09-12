Россияне не верят в перемены: явка избирателей как индикатор настроения общества

Низкая явка избирателей на завершившихся накануне региональных выборах свидетельствует о снижении доверия россиян к нынешнему курсу государства на перемены. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы, сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Геннадий Семигин сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, остается много вопросов представителям власти и их способности выполнить поставленные главой государства задачи.

«Я бы обратил внимание на явку. Вот о чем она говорит? Ее можно анализировать с прошлыми выборами, позапрошлыми выборами. Но так ли она велика в момент консолидации общества вокруг СВО, вокруг президента для того, чтобы пойти и сделать выбор? Нет, невелика. Она говорит о том, что очень большое количество, как бы не большинство, не приходя на выборы не верит в перемены, не верит в перспективу и в будущее страны», – заявил Семигин.

При этом «эсер» обратил внимание, на итоги выборов губернаторов и глав в 12 регионах, где победили представители «Единой России». «Я нормально отношусь к этим цифрам выборов губернаторов от 65% до 86%. Наверное, в некоторых регионах уже коммунизм наступил в хорошем смысле слова, там замечательно… Но что-то я сильно сомневаюсь, что вот эти регионы впереди планеты всей по социально-экономическому развитию и по тем 13 критериям, которые им выставил президент… Он говорит – покажите по делу эти проценты нам в делах, социально-экономических», – отметил он.

В этой связи Семигин подчеркнул отсутствие результата по поставленным президентом задачам у нынешнего кадрового состава власти. «Буквально с сегодняшнего дня мы будем ставить вопрос о новом экономическом курсе, о новом курсе в целом экономической модели, о новой структуре экономики. Мы будем говорить о кадровых вопросах. Мы сознательно более шести месяцев не поднимали кадровые вопросы, потому что шла СВО. Сейчас мы вынуждены – в социально-экономическом плане, по импортозамещению мы пока не то, что не слышим, как все будет делаться, мы и результатов пока за шесть месяцев немногие видим. Мы понимаем трудности, но занимаются ими люди те же, которые занимались 8 лет назад. Поэтому кадровый вопрос, система управления страной, система управления отраслями, – это важные моменты», – подчеркнул депутат.

«Если Минфин с Центробанком стоят на разных позициях по поводу финансирования, денежно-кредитной политики, инвестирования и все говорят о том, что денег лишних не должно быть, то я не представляю себе, как будут выполнять те задачи, который ставит президент», – заключил Семигин.

В России с 9 по 11 сентября прошли выборы 15 высших должностных лиц регионов, депутатов 6 законодательных собраний, 12 советов административных центров субъектов, а также органов местного самоуправления. Согласно предварительным данным Центризбиркома России, явка в регионах варьировалась от 16 до 50 процентов. Наибольшую активность продемонстрировали Северная Осетия и Тамбовская область, самыми пассивными оказались Марий Эл, Свердловская область и Карелия. На Среднем урале на губернаторских выборах явка оказалась рекордно низкой – 28,47%.

Москва, Мария Соколова

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