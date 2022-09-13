Столичный суд вынес приговор участникам убийства фон Калмановича

Суд приговорил к длительным срокам заключения участников убийства российско-израильского бизнесмена Шабтая фон Калмановича, которое было совершено в столице в ноябре 2009 года. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московского главка Следственного комитета России. Трое преступников приговорены к длительным срокам заключения.

«Следствием и судом установлено, что Батыр Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут передвижения потерпевшего. После этого фигуранты передвигались по городу на автомобиле марки «Лада-Приора» серебристого цвета без государственных номерных знаков, за рулем которого был Али Белхороев. Поравнявшись с автомобилем Mercedes-Benz S500 в районе Смоленской набережной, Багаудин Костоев открыл по машине огонь. Впоследствии следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм», – говорится в сообщении ведомства.

В зависимости от роли каждого фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство организованной группой по найму), ч. 3 ст. 30 пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство организованной группой по найму), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Приговором суда Костоеву назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, Белхороеву в виде 20 лет лишения свободы, а Тумгоеву в виде 18 лет лишения свободы. Отбывать наказание фигуранты будут в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщал «Новый День», ранее присяжные вынесли вердикт, признав виновными всех трех подсудимых.

Бизнесмен, владелец женского баскетбольного клуба «Спартак», продюсер и организатор гастролей российских звезд Шабтай фон Калманович был убит 2 ноября 2009 года в своем автомобиле. Водитель Калмановича получил ранения, но сумел проехать еще около трех километров, прежде чем потерял сознание.

Позже выяснилось, что в автомобиле находилось 1,5 миллиона долларов, которые не заинтересовали преступников. В связи с этим отпала версия о разбойном нападении. В 2010 расследование зашло в тупик и было приостановлено. Его возобновили в 2019-м. В июне того же года фигуранты были задержаны.

Москва, Андрей Дорофеев

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