Дело об убийстве фон Калмановича: присяжные вынесли вердикт

Коллегия присяжных заседателей признала троих участников организованной преступной группы виновными в убийстве российско-израильского бизнесмена Шабтая фон Калмановича, которое было совершено в столице в ноябре 2009 года. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве.

Бизнесмен, владелец женского баскетбольного клуба «Спартак», продюсер и организатор гастролей российских звезд Шабтай фон Калманович был убит в районе Смоленской набережной в Москве 2 ноября 2009 года в своем автомобиле Mercedes-Benz S500. Его расстреляли из остановившейся рядом машины. Водитель Калмановича получил ранения, но сумел проехать еще около трех километров, прежде, чем потерял сознание.

Позже выяснилось, что в автомобиле находилось 1,5 миллиона долларов, которые не заинтересовали преступников. В связи с этим отпала версия о разбойном нападении. В 2010 расследование зашло в тупик и было приостановлено. Его возобновили в 2019-м.

В июне того же года были задержаны Багаудин Костоев, Али Белхороев и Батыр Тумгоев. В зависимости от роли каждого им инкриминировали преступления, предусмотренные пп. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство организованной группой по найму), ч. 3 ст. 30 пп. «а,ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство организованной группой по найму), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

«Следствием и судом установлено, что Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут передвижения потерпевшего. После этого фигуранты передвигались по городу на автомобиле марки «Лада-Приора» серебристого цвета без государственных номерных знаков, за рулем которого был Белхороев. Поравнявшись с автомобилем Mercedes-Benz S500 в районе Смоленской набережной, Костоев открыл по машине огонь. Впоследствии следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм», – говорится в сообщении столичного следуправления СК.

В ходе предварительного следствия были допрошены 30 свидетелей в различных субъектах РФ – Чечне, Ингушетии, Архангельской области и других регионах. Проведены баллистические, молекулярно-генетические, дактилоскопические, психолого-психиатрические судебные экспертизы.

«Коллегия присяжных заседателей в отношении подсудимых вынесла обвинительный вердикт, на основании которого судом будет постановлен приговор», – заключили в Следкомитете.

Шабтай Калманович родился в 1949 году в Литовской ССР, а в 1971 году вместе с родителями выехал в Израиль. Окончил Иерусалимский университет, получив высшее инженерное образование. Позднее занимался торговым и строительным бизнесом.

В 1988 году Калмановичу инкриминировали разведывательную деятельность против Израиля в пользу СССР, в результате его осудили на 9 лет заключения. В 1993 году он вышел на свободу досрочно.

В 1993-1994 годах Калманович организовал в России вместе с Иосифом Кобзоном несколько фирм под названием «Лиат-Натали». Занимался реконструкцией Тишинского рынка в Москве, созданием на его базе современного торгового комплекса, а с 1994 года являлся генеральным директором АОЗТ «Тишинский рынок».

Параллельно Калманович стал организатором гастролей звезд мировой эстрады в России – Майкла Джексона, Тома Джонса, Лайзы Минелли, Хосе Каррераса. Спонсировал московскую и Санкт-Петербургскую баскетбольные команды «Спартак», а также каунасский «Жальгирис».

За успехи «Жальгириса» на международной арене президент Литвы наградил Калмановича орденом Великого князя Литовского Гядиминаса. При этом сам бизнесмен утверждал, что получил также титул барона – а потому предпочитал, чтобы его называли Шабтай фон Калманович и внес эту приставку в паспорт.

Москва, Андрей Дорофеев

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