Хаос и «зеленый» пузырь: англосаксы готовят разрушение системы международной торговли и энергетики

США и Великобритания приступили к разрушению системы международной торговли и рынка энергоресурсов с намерением погрузить весь мир в хаос. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил главный эксперт фонда «Наследие Евразии» Александр Артамонов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, с помощью созданного год назад блока AUKUS англосаксы готовят защиту для новой мировой архитектуры.

Эксперт обратил внимание на прошедшую накануне в Новой Зеландии встречу международного альянса по обмену разведданными «Пять глаз». «Это наднациональная разведывательная организация, которую Эдвард Сноуден характеризует так – эта организация не только не подчиняется законам своих стран, но и международному законодательству. Она включает в себя представителей США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии… Обсуждали они приблизительно то же самое, что заявил командующий Тихоокеанским флотом США, который вчера в ходе своего визита в Новую Зеландию сказал, цитирую: «Мы можем честно сказать, что США пренебрегали политическими отношениями в южной части Тихого океана и теперь мы компенсируем это более активными действиями в регионе». И далее он говорит, что США укрепляют здесь присутствие на фоне, цитирую: «Вызывающих беспокойство действия Китая в регионе, включая недавнее соглашение в сфере безопасности с Соломоновыми островами». Это такое заявление, чем занимается Китай и чем намерены заниматься США. Поэтому к AUKUS я отнесся более чем серьезно – тем более, AUKUS все-таки входит очень четко в концепцию НАТО-2030», – отметил Артамонов.

«Концепция НАТО-2030, принятая на Мадридской конференции в июне 2022 года, предполагает очень много интересных вещей. Во-первых, переход НАТО на глобальные военные рельсы и противостояние Китаю и России в районе Тихого океана. То есть НАТО из блока регионального превращается в блок планетарный, который должен вести фактически тотальную войну с Китаем и с Россией», – констатировал эксперт.

При этом Артамонов обратил внимание, что в июне 2021 года была подписана новая Атлантическая хартия по строительству новейшей американской атомной подводной лодки «АПЛ-Колумбия». «Это монстр, который будет строиться конкретно для противостояния Китаю в Тихом океане и России. Причем, если верить определенным заявлениям американцев, противостоять Китаю «АПЛ-Колумбия» будет в районе Полкского пролива и архипелага Спратли, фактически пытаясь закупорить или закрыть Южный морской путь, который для Китая является основной дорогой жизни, потому что оттуда идут фактически все энергоносители Китая, а также бОльшая часть потока грузов, без которой Китай не выживет в своем нынешнем виде. Смотрите, сколько они хотят их построить, какие сроки. 32 единицы. Это безумно! Причем достаточно быстро. 14 – для США, 10 – для Великобритании и 8 – для Австралии», – констатировал он.

«Ввод в строй всех подлодок намечается где-то до 2050 года… Волноваться уже надо… После того как все подлодки будут введены в строй – на этом не остановится AUKUS. Очередной целью AUKUS является создание гиперзвукового оружия. То есть сначала подлодки того класса, которого нет сегодня у Китая и в тех количествах, которых нет ни у России, ни у Китая вообще», – уточнил эксперт.

«В общем, модернизация Индо-Тихоокеанской команды вооруженных сил США, на которую сегодня выделено $45 млрд из бюджета США. Напомню, на Украину выделяется $2 млрд и только 650 млн было подтверждено. Заметьте, на противостояние Китаю и России в Тихом океане выделяется $45 млрд, которые будут освоены очень быстро за 10-15 лет. При создании стратегической угрозы Китаю в районе Малаккского пролива. Все это является эманацией и развитием блока AUKUS… Китай и Россия имеют опасность получить 32 атомных подводных лодки экстра-класса, которым мы с вами сегодня не обладаем, в неспосредственной близости от своих рубежей, которые могут полностью перерезать мировую торговлю», – отметил Артамонов.

По его словам, еще один серьезный проект AUKUS связан с освоением энергетических ресурсов в районе Антарктиды. «Одним из вопросов, которым будет заниматься AUKUS, это оборона и освоение ресурсов в Тихом океане. Вся история «зеленой» энергетики, о которой сейчас рассказывают, – не более чем большой мыльный пузырь. И Китай это великолепно понимает, и Россия тоже… Пока есть некая ширма – этот пузырь «зеленой» энергетики, страны AUKUS работают над освоением новых возможных ресурсов. И для того, чтобы их оборонять, требуются ударные силы… В Антарктиде в море Росса, это австралийская территория, разведанных ресурсов сейчас – 50 млрд баррелей нефти. Для этого не надо бурить ледяной щит, они находятся прямо в море, и фактически вся технология добычи этой нефти существует. И более 100 трлн кубометров газа разведанных ресурсов находится в той же самой части Антарктиды. У России 74 млрд баррелей нефти и 33 трлн кубометров газа – в три раза меньше. Это только один сектор», – подчеркнул эксперт.

«Англосаксонские страны делиться ни в коей мере не хотят ни с кем. Они ушли из Европы, потому что Европа в качестве проекта больше не интересует. [Экс-президент США Билл] Клинтон объявил, что Тихоокеанский фасад США станет новым центром мировой торговли. Во всех остальных частях, включая Европу, наступит хаос. Это сказал Клинтон очень много лет назад. Фактически все то, что сейчас делают США и Великобритания, вписывается в эту концепцию. Уход из Европы, «Брекзит», создание зоны англосферы, создание AUKUS в качестве ударной силы, возможность добычи полезных ископаемых там, где другие не сумеют их добывать и собственно, со всеми вытекающими результатами – противостояние Китая и России, которые могут как-то воспротивиться этим планам», – полагает он.

«Если кто-то считает, что это далекая перспектива – 2040 го, время идет очень быстро. Когда был построен план развала Советского союза, на дворе был 1949 год. Это называлось доктрина Лиотэ. Тогда было предусмотрено, что Советский союз удастся развалить в 1995 году. Справились на 4 года быстрее. Заметьте, планы были от 40-х годов. Дело в том, что наши противники умеют строить планы на 10-летия вперед и они их реализуют очень последовательно», – заключил Артамонов.

Напомним, о создании AUKUS (аббревиатура по первым буквам стран- участниц: Australia, United Kingdom, United States) главы США, Австралии и Великобритании объявили 15 сентября. В рамках нового объединения государства планируют углубить военное и военно-техническое сотрудничество, которое отвечает «интересам продвижения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

Москва, Мария Соколова

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