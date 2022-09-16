Московские специалисты составили план реабилитации спасенного медведя с Диксона

Специалисты Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина дали свои рекомендации по восстановлению здоровья белого медведя, пострадавшего от браконьеров и доставленного недавно с Диксона в Московский зоопарк. Об этом сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром медведя осмотрели реабилитолог и невролог, все рекомендации передали нашим ветврачам. Специалисты предположили у медведя слабоположительную динамику. Но все же, учитывая характер травмы, полноценного восстановления животного добиться не получится. Поскольку видимой острой боли у медведя они не обнаружили, врачи рекомендовали отменить прием противовоспалительного препарата: чтобы исключить токсическое воздействие лекарств на почки», – отметила Акулова.

По ее словам, в соответствии с планом реабилитации, составленным специалистами, медведю будут необходимы специальные упражнения. В частности, он должен переваливаться через невысокие (5-10 см) барьеры и делать это как можно чаще в течение дня. Также рекомендуется обустроить для животного низкий бассейн с безопасным пологим выходом из воды и по возможности стимулировать его передвижение там с опорой на плечевой пояс.

«А мы, тем временем, уже сделали для медведя пандус – чтобы он мог переходить в соседний вольер. Пока он там, зоологи могут беспрепятственно убирать освободившееся помещение. В новый вольер насыпали снег, в котором мишка сразу начал валяться и чистить шерсть», – добавила гендиректор зоопарка.

Как сообщал «Новый День», белого медведя доставили в Москву с Диксона 6 сентября. Раненое животное нашли местные жители. У медведя парализованы задние лапы. Кроме того, ветеринары обнаружили около 50 отверстий от картечи.

Москва, Андрей Дорофеев

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