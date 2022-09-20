Россия сменит вектор развития: Медведев высказался в поддержку референдумов в ЛДНР

Проведение референдумов в народных республиках Донбасса и последующее принятие новых территорий в состав России на долгие годы сменит направление развития РФ. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости. Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер», – считает зампред Совбеза.

Медведев подчеркнул, что посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. Важно, по его мнению, и то, что после внесения изменений в Конституцию РФ ни один будущий руководитель России не сможет отменить эти решения.

«Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», – заключил Медведев.

Как сообщалось, накануне Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики с призывом немедленно провести референдум о вхождении в состав России. С аналогичным заявлением выступила и Общественная палата ДНР. После этого глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин обсудил с коллегой из Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником необходимость синхронизации дальнейших действий для проведения плебисцита.

Москва, Андрей Дорофеев

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