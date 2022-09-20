«Нам другого выбора не оставили»: спикер Госдумы заявил о поддержке решения Донбасса войти в состав России

Госдума поддержит Донецкую и Луганскую народные республики, если они проведут референдум о вхождении в состав России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сегодня на пленарном заседании. По его мнению, США и Евросоюз своими действиями создали возможность для объединения русского мира.

«Если в ходе прямого волеизъявления они (жители ДНР и ЛНР) выскажутся, что хотят быть в составе России, коллеги, мы их поддержим! Вы согласны с этим?» – обратился Володин к депутатам. Ответом на вопрос спикера Госдумы стали бурные аплодисменты.

Глава Госдумы обратил внимание на схожесть ситуации с разделением Германии по итогам Второй мировой войны. «Они (жители ДНР и ЛНР) должны это понимать, что мы ждем от них свободного волеизъявления, потому что единый народ по воле функционеров разделен. Вот когда начинаем обсуждать Германию, те как мантру говорят: как же так, Западная, Восточная Германия, Берлин были разделены. И весь мир вторит и обсуждает стену, которую надо разрушать. А то, что произошло с единым народом, страной, никто учитывать не хочет», – подчеркнул Володин.

«(Мы) делали все, чтобы сохранить мир… Те же Минские соглашения. Но их перечеркнули. Кто перечеркнул? Киевский режим, Вашингтон, Брюссель. Именно по их вине сегодня на Украине происходит трагедия, которую можно было не допустить. Именно киевский режим Вашингтон и Брюссель сделали все, чтобы создалась угроза и Донбассу, и России. Потому что хотели гегемонию, а Украина потеряла самостоятельность, вот что такое потеря суверенитета. Но опять-таки наш президент делал все для того, чтобы выйти на мирные договоренности многократно, на протяжении длительного времени велись переговоры с Вашингтоном – никто на них не пошел, никто нас не услышал. Никто не озаботился вопросами безопасности граждан РФ. Поэтому нам другого выбора не оставили, как самим бороться за безопасность наших граждан», – заключил Володин.

Накануне Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к руководителям своих республик с призывом о незамедлительном проведении референдумов о вхождении в состав России. Сегодня о подготовке к аналогичному плебисциту заявили в Херсонской области.

Ранее сегодня лидер ЛДПР Леонид Слуцкий допустил, что решение о проведении референдума на Донбассе может быть принято в ближайшие часы.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»