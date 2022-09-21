«Никакой оглядки на мнение Запада больше не будет»: российский сенатор посоветовал Европе подумать о собственной безопасности

Россия больше не будет учитывать мнение Запада при реализации своей политики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев на пленарном заседании верхней палаты парламента. По его мнению, сегодняшнее обращение президента РФ Владимира Путина можно оценить как рубежное, после которого Европе следует подумать о собственной безопасности.

«Это решимость российского руководства защищать всеми доступными средствами русских людей в зоне спецоперации, прежде всего. Но речь уже идет не только о них, речь идет о защите нашего Отечества от тех, кто уже открыто ставит цель ослабить, разобщить, уничтожить в конечном итоге нашу страну. И что не менее важно, эта цель возникла не 24 февраля, а намного раньше. И сегодняшние слова российского лидера – это внятное предупреждение в адрес западных государств и не в меньшей степени в адрес киевского прокси-режима о том, что военные игры с ядерным государством недопустимы. Их пора прекращать. Шантаж, тем более ядерный шантаж – не пройдет ни при каких обстоятельствах», – заявил Косачев.

Сенатор обратил внимание, что «якобы незаметное влезание НАТО» в конфликт на Украине привело «к соучастию НАТО в преступлениях киевского режима». «Против нас воюет вся военная машина коллективного Запада. Украинцы выступают в роли камикадзе, смертников одноразового использования, сидящих на иностранном оружии, чтобы убивать русских ради амбиций западного альянса, обеспечивать свою безопасность, полностью игнорируя мнение соседней, еще раз подчеркну, ядерной сверхдержавы», – констатировал он.

«Все, кто сохранил остатки здравого смысла, ответственности, должны осознавать, что теперь уже речь идет не о температурах в квартирах европейцев, но о безопасности всех без исключения людей в Европе. Это не блеф. Предельно четко прозвучало в обращении президента – бездумная, агрессивная ставка на расширение НАТО любой ценой, то есть и ценой жизни украинцев, и русских сегодня привела к логическому ответу российского руководства», – подчеркнул сенатор.

При этом Косачев отметил, что референдумы в народных республиках Донбасса, Запорожье и Херсонской области о схождении в состав РФ являются способом защиты от гибели. «По данным, думаю, всем известных опросов, подавляющее большинство граждан ЛНР, ДНР, жителей Запорожской и Херсонской областей планируют принимать участие в референдуме о присоединении из территории к РФ. И не вызывает сомнений, что это единственный способ защитить людей в зоне конфликта от зверств и преступлений украинского режима, которые он уже продемонстрировал на территориях, которые перешли под его контроль. СМИ Запада и так называемые правозащитные организации, возьму это слово в кавычки, стыдливо отворачиваются от расправ над теми, кто не готов признавать диктатуру националистов на родной земле. И в этом мире, в котором пытается доминировать Запад, оказывается, есть те, чьи права нарушать можно, кого можно безнаказанно убивать по национальному признаку, кого можно называть орками, не гражданами до недочеловеков», – констатировал сенатор.

«Нацификация Украины привела к нацификации ее покровителей. Никакой оглядки на мнение Запада больше не будет. Признание или не признание итогов референдумов на свободных территориях – это сугубо внутреннее мнение напуганных грядущим развалом однополярного мира политиков США и их обслуги. И вот так мы и будем относиться к реакции так называемого коллективного Запада на свободное волеизъявление людей на освобожденных территориях и их неотъемлемое право на свое самоопределение», – заключил Косачев.

Москва, Мария Соколова

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