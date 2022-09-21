Столтенберг заявил, что НАТО не участвует в конфликте на Украине и пригрозил Путину

НАТО не является стороной конфликта на Украине, и не ищет конфликта с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь Северо-Атлантического альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО не ищет конфликта с Россией… НАТО, государства-члены не являются стороной конфликта, но мы поддерживаем Украину, чтобы они смогли использовать свое право на самооборону, гарантированное Уставом ООН», – сказал генсек, слова которого цитирует РИА «Новости», .

При этом Столтенберг заявил, что НАТО – «оборонительный альянс», но готов защищать всех своих членов.

В то же время он назвал опасной риторикой слова президента РФ Владимира Путина, который в обращении к нации предупредил тех, кто «пытается шантажировать Россию ядерным оружием», что «роза ветров может развернуться в их сторону». «Это опасная риторика. Но она не нова… в ядерной войне не может быть победителей, последствия для России будут беспрецедентные», – сказал Столтенберг.

По его словам, альянс пока не заметил повышения готовности российских ядерных сил. «До сих пор мы не наблюдаем каких-либо изменений в готовности ядерных сил (России), но мы внимательно мониторим и сохраняем бдительность», – сообщил генсек Альянса.

Столтенберг добавил, что НАТО на фоне объявления о частичной мобилизации в России «продолжит сохранять бдительность и помогать Украине».

Москва, Андрей Дорофеев

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