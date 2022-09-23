Суд взыскал с Гарика Сукачёва долг по коммуналке в полмиллиона рублей

Таганский районный суд столицы взыскал с музыканта Игоря (Гарика) Сукачёва задолженность по оплате коммунальных услуг на сумму более 500 тысяч рублей. Об этом агентству «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

«Суд частично удовлетворил исковые требования ТСЖ «Арт-Хаус» и постановил взыскать с Сукачева задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 514 тыс. руб., пени в размере 15 тыс. руб. и судебные расходы в размере 8,5 тыс. руб.», – сказала она.

Ранее сообщалось, что в Таганский суд подало иск товарищество собственников жилья «Арт-Хаус», которое требовало взыскать с Сукачёва задолженность по оплате помещения и коммунальных услуг за период с июня 2018 года по февраль 2022 года в размере 514 тысяч 723 рублей и пени 179 тысяч 730 рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

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