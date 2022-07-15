ТСЖ требует у Гарика Сукачёва почти 700 тысяч рублей

Таганский районный суд Москвы рассмотрит иск товарищества собственников жилья «Арт-хаус», которое требует взыскать с музыканта Игоря (Гарика) Сукачева почти 700 тысяч рублей задолженности по оплате помещения и услуг ЖКХ. Об этом агентству «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

«В суде зарегистрировано исковое заявление о взыскании с Сукачева Игоря Ивановича в пользу ТСЖ «Арт-хаус» задолженности по оплате помещения и коммунальных услуг за период с июня 2018 года по февраль 2022 года в размере 514 тысяч 723 рублей и пени 179 тысяч 730 рублей», – сказала она.

На сайте Таганского суда сообщается, что предварительное судебное заседание по данному иску назначено на 25 августа. Дело рассмотрит судья Артёмкина.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»