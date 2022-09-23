В МЧС предупредили москвичей о сильном дожде

Сильные ливни начнутся предстоящей ночью в столичном регионе. Об этом говорится в экстренных предупреждениях, распространенных главными управлениями МЧС по Москве и Подмосковью.

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 00.00 часов до конца суток 24 сентября по Московской области ожидается сильный дождь», – говорится в сообщении регионального главка МЧС.

В предупреждении столичных спасателей говорится, что ливень в Москве начнется в 3 часа ночи.

Как сообщал «Новый День», накануне ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец озвучил прогноз, согласно которому дождь в московском регионе может оказаться рекордным – будет без перерывов продолжаться в московском регионе 36 часов. По оценке синоптика, может выпасть до 50 мм осадков – три четверти месячной климатической нормы сентября.

Москва, Андрей Дорофеев

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