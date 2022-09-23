Возвращением из Турции багажа россиян пришлось заняться прокуратуре

Доставка багажа россиян, прилетевших в Россию из Турции, находится на контроле прокуратуры. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Кроме того, надзорное ведомство организовало выездной прием граждан, пострадавших от действий турецких перевозчиков. «Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организован выездной прием граждан по вопросу соблюдения прав пассажиров, прибывших рейсами турецких авиаперевозчиков в аэропорт Внуково из Турецкой Республики, в том числе в части доставки багажа, при осуществлении перевозки воздушным транспортом. Прием пассажиров осуществляется ежедневно с 9 до 18 часов в здании аэропорта Внуково по адресу: г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д. 2, корп. 5, каб 4195», – говорится в сообщении прокуратуры.

В надзорном ведомстве также напомнили, что в соответствии с российским законодательством перевозчик обязан обеспечить информирование пассажиров о месте выдачи зарегистрированного багажа в аэропорту назначения, остановки или трансфера, а также о причине и продолжительности любой задержки в доставке багажа и обеспечить его выдачу пассажирам.

Как сообщалось ранее, 21 сентября несколько авиарейсов из Турции прилетели в Москву без багажа пассажиров, в результате чего сотни людей толпились в аэропорту, чтобы подать заявления о возврате вещей. По официальной версии авиакомпании Turkish Airlines, из-за погодных условий самолёты не могли быть перегружены, поэтому туристов поставили перед фактом: либо летите без вещей, либо не летите совсем.

Москва, Андрей Дорофеев

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