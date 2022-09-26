Около 85% месячной нормы осадков выпало в столице за выходные

Количество осадков, выпавших на территории столицы за выходные, слегка не дотянуло до месячной нормы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«До 85% от месячной нормы осадков выпало в столице в течение полутора суток. Наибольшее количество осадков за прошедшие дожди зафиксировано в Восточном административном округе (55 мм), Троицком и Новомосковском АО (50 мм), Западном АО (48 мм)», – говорится в сообщении.

При этом власти отметили, что городская водосточная сеть справилась со всем объемом выпавших осадков. Вода уходила в ливневую сеть самотёком.

Оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП «Мосводосток». На улицах для этого дежурили 300 бригад и порядка 290 единиц техники предприятия.

Ранее синоптики прогнозировали, что за выходные в столичном регионе выпадет три четверти от положенной климатической нормы за весь сентябрь.

Москва, Андрей Дорофеев

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