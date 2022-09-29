Мавзолей и некрополь у Кремлевской стены на два дня закрыли для посетителей

Посещение Мавзолея и некрополя у Кремлевской стены прекращено на двое суток. Об этом сообщил центр связей с общественностью Федеральной службы охраны.
«29 и 30 сентября 2022 года... допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», – говорится в сообщении ведомства.
В ФСО уточнили, что ограничения связаны с подготовкой и проведением государственных мероприятий.
Ранее сообщалось, что ряд улиц и набережных Москвы перекроют 30 сентября в связи с проведением митинга, посвященного итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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