Центр Москвы перекроют 30 октября

Проезд по ряду центральных улиц столицы будет запрещен в пятницу в связи с проведением митинга, посвященного итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«30 сентября будут временно закрыты для движения центральные улицы и набережные – просим отказаться от поездок на личных авто в центр города. С 6.00 будет закрыто движение на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая. Также на Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск. С 13.00 будет закрыто движение на улицах Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной. С 14.00 будет закрыт проезд на Старой площади и в Китайгородском проезде», – говорится в сообщении дептранса.

В пресс-службе добавили, что возможны и дополнительные ограничения, поэтому автомобилистам нужно следить за новостями департамента.

Москва, Андрей Дорофеев

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