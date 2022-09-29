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Четверг, 29 сентября 2022, 16:40 мск

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США фактически стали стороной украинского конфликта – Захарова

Вашингтон фактически стал стороной украинского конфликта. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступила сегодня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, поставленным Киеву вооружением управляют в США.

«Со стороны Украины применялись и поставленные США системы залпового огня HIMARS, выбор цели для которых в обязательном порядке вооруженные силы Украины окончательно согласовывают с американским военным командованием, представители которого, судя по всему, взяли в собственные руки их реальное управление», – сказала Захарова.

По ее словам, США фактически стали стороной конфликта на фоне того, что финансовая помощь Киеву достигла астрономической суммы. «Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта (на Украине). Очередное тому свидетельство – достигнутая на днях в Конгрессе США предварительная договоренность о выделении киевскому режиму нового пакета помощи на сумму почти 12 миллиардов долларов», – подчеркнула представитель МИД РФ.

«Львиная доля (средств) вновь пойдет на закупку вооружений для Киева. Ну и, конечно, рассосется в карманах тех, кто это все и выделяет. Скоро объем американской финансовой поддержки режиму Зеленского достигнет астрономической суммы – 26 миллиардов долларов», – констатировала Захарова.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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