На границах новых субъектов РФ прекращен таможенный контроль

На административных границах четырех новых субъектов Российской Федерации прекращен таможенный контроль перевозимых грузов. Об этом сообщила сегодня Федеральная таможенная служба.

«C 5 октября таможенный контроль на административной границе с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями не проводится. Участникам внешнеэкономической деятельности нет необходимости подавать декларации при перевозке товаров между субъектами РФ, так как это является внутренней торговлей», – говорится в сообщении ведомства.

При этом в ФТС отметили, что дежурные смены таможенников остаются на пунктах пропуска. По просьбе Пограничной службы ФСБ для обеспечения безопасности они участвуют в проверке имущества граждан и транспортных средств с использованием досмотровой техники.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»