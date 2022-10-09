В Кремле заметили, что США теряют самообладание

США стали терять самообладание после решения Организации стран-экспортеров нефти и государств, не входящих в этот картель (ОПЕК+), сократить добычу нефти. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью каналу «Россия 1», Вашингтон пытается манипулировать своими запасами нефти.

«Вот США, которые стали буквально терять самообладание, да, из-за такого решения, вот, они, у них основная задача – ценой даже дестабилизации мирового энергетического рынка протолкнули про решения, которые, ну, частично были все-таки приняты Евросоюзом в последнем пакете санкций. Там о введении неких потолков цен и так далее», – сказал представитель Кремля (цитата по РИА «Новости»).

«Они (США) пытаются манипулировать своими запасами нефти, вбрасывая дополнительное количество на рынок. То есть на самом деле ни к чему хорошему-то вот такая игра не приведет», – подчеркнул Песков.

По его словам, решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти – это победа здравого смысла. «Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла», – констатировал он, добавив, что такое решение «балансирует беспредел, который устраивают американцы».

Песков также отметил, свою роль в этом сыграли и визиты президента РФ в 2019 году в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. «В целом то, что президенту удалось наладить взаимоуважительные отношения, отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на доверии взаимном, конечно, это помогает обсуждать самые острые моменты», – пояснил Песков.

Страны ОПЕК+ приняли решение сократить добычу нефти сразу на 2 млн баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США прорабатывают ряд ответных мер, в том числе в отношении Саудовской Аравии, после такого решения на фоне попыток Евросоюза установить предельные цены на российскую нефть в рамках санкций.

Москва, Светлана Антонова

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