Пугачева переехала в Израиль

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева в настоящее время поселилась в Израиле. Об этом артистка сообщила в одной из соцсетей.

«Молюсь о вас и мире на Святой земле. Я счастлива!» – написала она. Кроме того Пугачева поблагодарила подписчиков «за умение отличать правду от лжи».

Ранее певица опубликовала сообщение, посвященное тем, кто критикует ее позицию. «Были холопами, стали рабами», – заявила она.

До этого артистка утверждала в соцсети, что российские военнослужащие гибнут «за иллюзорные цели».

Как сообщалось, в связи с провокационными заявлениями певицы общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось в Следственный комитет, Генпрокуратуру и администрацию президента с просьбой проверить ее высказывания на предмет дискредитации Вооруженных сил и оскорбления россиян, а также выяснить законность полученных ею доходов.

Москва, Андрей Дорофеев

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